‘Mi abuela desespera’: Vecinos sabían del maltrato de doña Lorenza

"Le valía gorro, la sentaba y le gritaba: ‘¡Siéntate!’ y le daba la clásica paletita de dulce. Rafael, su nieto, lo justificaba diciendo: ‘es que mi abuela desespera, pero nosotros sólo le decíamos que no se pasara de cabrón’”, recapituló este hombre, quien nació en esta colonia.

"Siempre se quejaba de que sus hermanos no le ayudaban, por eso ahora creo que no se atreven a denunciarlo. Si fuera por él, les diría: ahora cuídenla ustedes también”, comentó sentado frente a la entrada del predio donde, ahora, dos policías preventivos supervisan el acceso.

"Juan quiere salvar su negocio de comida que tiene en el parque de Fuentes Brotantes, ahorita está bien quemado, por eso ahorita ya fue a buscar la custodia de su madre”, criticó el entrevistado.

Desde hace tres años, al menos, Lorenza, la abuelita de 95 años que fue golpeada por su hijo Miguel Ángel López Reyes, vive el mismo martirio.Salvador, uno de los vecinos cercanos de Fuentes Brotantes 6 y que visita frecuentemente el predio, donde se vende cerveza y pulque, relató aque era común escuchar los gritos y amenazas dey los lamentos de su madre ante la complicidad y silencio de sus otros tres hijos y nietos que viven en el mismo lugar.Desde que era niño, Salvador recuerda a Lorenza como la mujer caritativa de pueblo, que muy de mañana se levantaba a barrer su banqueta e invitar un taco o una taza de atole a los vecinos que se encontraba.Ella trabajó en el restaurante Arroyo, que se localiza a no más de 300 metros de distancia. Su marido falleció y recibió la mitad de pensión, además de la que ella percibe, las cuales son administradas por Miguel Ángel, asegura el entrevistado.Salvador no duda al asegurar que los hermanos denunca quisieron hacerse cargo de su madre, por ello solapaban los abusos que este hombre de 65 años cometía.Molesto, Salvador recriminó que Juan, uno de los hijos de Lorenza y quien fue a declarar ante el Ministerio Público, ahora pida la custodia de su familiar, cuando, por años pasó de largo todas las agresiones cometidas.Salvador y otra vecina que se acercó a la plática consideraron que Miguel Ángel huyó a la casa de Lizeth, la nieta de Lorenza, quien vive en Coyoacán y quien ha dicho que es la única que la cuida junto con su tío.Salvador asegura que Lorenza no tiene por qué enfrentar agresiones, ya que ella todavía tiene sustento para tener una vida mejor.En el 2020 se registraron 825 casos de agresiones a adultos mayores, informó Almudena Ocejo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social (), los cuales fueron atendidos por el Instituto para el Envejecimiento Digno (Ined).De ellos, 32% fueron casos de violencia sicoemocional, 31% violencia patrimonial y económica; 27% por omisión de cuidados y 9% por agresiones físicas. En la mayoría de los casos, vecinos de los adultos mayores fueron los que avisaron a las autoridades."Cuando el Ined se entera de estos casos, inmediatamente se activa el protocolo para atender a la persona mayor”, dijo la funcionaria y detalló que el número telefónico para denunciar estas situaciones es el 5555121351.Ocejo explicó que casos como los de la señora Lorenza “están invisibilizados porque ocurren dentro del entorno familiar y hay una reticencia a presentar ningún tipo de denuncia; sin embargo, por el interés superior de la persona mayor y al ser evidente el maltrato físico, la Fiscalía atrae el caso y por eso se abre esta carpeta de investigación”.