‘Mi familia entiende que soy muy aventado’: enfermero de Operación Chapultepec

Escuchar Nota

“Yo me ofrecí como voluntario, quise acudir porque quiero ayudar y aquí vaya que hay mucho más trabajo que en la unidad donde trabajo, sé que es una gran oportunidad para aprender y quiero aprovecharla durante todo el mes que estaremos por acá”, precisó Saúl.



“Mi familia entiende que soy hombre de ideas y soy muy aventado. Si me hubiera venido sin avisar ni cuenta se hubieran dado, porque ya soy independiente de ellos, me enfoco mucho en mi trabajo, y justo vengo a eso, a trabajar duro al lado de mis compañeros”, señaló el enfermero.



“Antes de venirme a la Ciudad de México di los abrazos anticipados de Año Nuevo y fui a ver a mi novia, ella me dio una carta, aquí la traigo, esa es mi motivación, me dijo '¡ay de ti que te tardes más de un mes en regresar'”, dijo entre risas.



“Todo suma, todos somos importantes, jóvenes, viejos, mujeres, hombres y niños todos podemos ayudar para que esta pandemia se controle”, declaró Saúl.



, su novia le hizo una advertencia antes de abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México la mañana del sábado 26 de diciembre:y proveniente de Hermosillo, indicó queAgregó que está emocionado por formar parte de esta estrategia que organizó el Instituto Méxicano del Seguro Social (IMSS), y siendo el integrante más joven del grupo, su mayor motivación es que todo lo que va a aprender lo pondrá en práctica en la unidad médica en la que colabora en Ciudad Obregón.En cuanto le avisaron que formaría para de la Operación, avisó a su novia, a sus padres y buscó a un cuidador para su mascota.y si bien a él no le han golpeado las pérdidas a causa del Covid-19, sí lo ha visto en los hogares de algunos de sus compañeros de la unidad médica a la que pertenece., pues sabe que esta pandemia no la esperaba nadie, no se conocían los daños que causaría el virus en la salud pública y en la economía y que nadie contaba que los lapsos de confinamiento serían tan prolongados.Refirió que lo que sabe es que la suma de esfuerzos es lo valioso, pues quiere trabajar codo a codo con su compañeros con más trayectoria. Apuntó que su aporte está en su fuerza, en su juventud y en el "amor a la camiseta".