Mi familia vive con austeridad en Londres: Duarte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, aseguró que su esposa Karime Macías sufre una persecución en su contra. “Karime está viviendo en Reino Unido como una madre de familia, no puede estar en México por la persecución en su contra”.En entrevista con Ciro Gómez Leyva vía telefónica desde el Reclusorio Norte, el exmandatario reveló que Karime Macías “gasta mensualmente unos 180 mil pesos, es lo que tengo para darles”.Rechazó que su esposa tenga que ver con el presunto desvío de recursos.“El cargo de mi esposa no tiene sueldo, fue un cargo honorario, no tiene el mando sobre ningún funcionario público, ni tiene recursos públicos”.“El que diga que mi esposa hizo uso de recursos públicos, que desvió recursos públicos, evidentemente está fuera de lugar y lo único que demuestra es la ignorancia de algunos y la mala fe de otros", añadió.Sobre la carta que le hizo llegar a Ciro Gómez Leyva, señaló que en ella “expone la verdad, con datos reales, no con locuras invenciones e hipótesis.Así mismo, agregó que se encuentra dolido por ver involucrados a sus hijos en fake news.“Lo digo como ser humano, como esposo y padre de familia, me lastima cuando se meten con lo más preciado que tiene uno”. Calificó como ataques a las noticias falsas que han salido sobre su familia.Añadió que pese a la distancia y no ver ni a sus hijos y su esposa se mantiene en contacto con ellos a diario.