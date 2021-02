‘Mi gober precioso’: La llamada de Mario Marín con Kamel Nacif

Escuchar Nota

"Yo no leo chismes, yo tengo cosas más importantes que atender”. Siguieron las preguntas y respondió: “Gracias, gracias, ahí está el vocero”, y señaló a Valentín Meneses, entonces coordinador de campaña del candidato del PRI al gobierno de Puebla, Alberto Jiménez Merino.

- La periodistafue detenida en 2005 por la probable comisión de los, cargos presentados por el empresario, a raíz de la publicación del libro, en el que la escritora describe fiestas en las cuales supuestamente se pervertía ay en el cual se alude a Nacif yDurante 23 horas, la periodista fue trasladada desde Cancún hasta Puebla y durante el trayecto fue víctima deEn 2006 se difundieron llamadas entre, en las que este último manifestó su apoyo al empresario Kamel para imponerle un 'correctivo' a Cacho.Mario Marín (M) / Kamel Nacif (K)M. "¡Quiúbole, Kamel!"K. "¡Mi góber precioso!"M. "¡Mi héroe, chingao!"K. "No, tú eres el héroe de esta película, papá"M . "Pues ya ayer le acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad y quien comete un delito se llama delincuente. Y que no se quiera hacer la víctima y no quiera estar aprovechando para hacerse publicidad. Ya le mandé un mensaje a ver cómo nos contesta. Pero es que nos ha estado jode y jode, así que se lleve su coscorrón y que aprendan otros y otras".K. Ya sé, y es que estos cabrones siguen sacando mamadas y mamadas. Pero yo hice una declaración.En medio del escándalo que se generó por la conversación, Marín Torres decidió aparecer en el informe de labores del entonces presidente del TSJ en la entidad, Guillermo Pacheco.Marín tomó el micrófono y dio un mensaje ante la insistencia de reporteros:Luego se despidió dey emprendió su camino hacia la camioneta que lo llevó al sitio.El caso llegó a la, ya que se creó una, pero el Pleno se abstuvo de señalar al ex gobernador Mario Marín como supuesto responsable de la violación a las garantías individuales de la periodista, sin embargo, debido a que no se demostró la existencia de una falta grave a sus derechos, en términos del artículo 97 constitucional, motivo por el cual no era necesario un pronunciamiento sobre el caso, con lo que concluyó el asunto.Con seis votos contra cuatro, la Corte dejó claro que si bien la Comisión Investigadora puso al descubierto algunos actos indebidos y violación a las garantías individuales de la escritora, durante su traslado de Quintana Roo a Puebla, éstas no fueron graves sino “menores”, por lo que desechó la existencia de un “concierto de autoridades” para atentar contra Lydia.La tarde de este miércoles Mario Marín fue detenido por latras un cateo en un inmueble de Acapulco.