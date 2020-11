“Mi lápida diría ‘Gracias a la pelota’”; Fallece el diez, Diego Armando Maradona

Escuchar Nota

CDMX-. Se ha ido uno de los más grandes del futbol mundial. Diego Maradona parecía evolucionar favorablemente de la operación en la cabeza a la que fue sometido, luego de que presentara un coagulo entre el cerebro y la corteza cerebral, pero ayer sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre.







De acuerdo con medios argentinos, El Diego se descompensó a las 12:50 horas, pero, pese a la intervención de los médicos y la presencia de cuatro ambulancias que llegaron a su casa, el campeón del mundo no pudo ser reanimado y murió a las 13:02 horas de ayer.



Cabe recordar que Maradona fue internado en un hospital de La Plata, debido a que su cuerpo médico más cercano determinó que no se encontraba en las condiciones óptimas por un posible cuadro de depresión y requería de observación; sin embargo, después de los exámenes pertinentes se decretó que había ingresado anémico y deshidratado y posteriormente se le detectó, un hematoma subdural que requería operación inmediata.



Al tener los resultados, fue trasladado de urgencia al nosocomio Los Olivos por orden de su doctor de cabecera, el neurocirujano Leopoldo Luque para ser intervenido quirúrgicamente.



Tras la intervención parecía que todo llevaba tendencia favorable, sin embargo, el Diez sufrió un paro cardiorrespiratorio en su casa de Tigre y, pese a la llegada de las ambulancias, no se logró mantenerlo con vida.



‘AD10S’



De acuerdo con información del Diario Olé, Maradona pasó una mañana con normalidad, ya que se levantó sin complicaciones, caminó unos pasos como de costumbre y volvió a acostarse ante la vigilancia de su sicólogo, siquiatra y enfermera.



Sin embargo, a mediodía cuando quisieron levantarlo para darle sus medicamentos, ya no respondió. Más tarde cayó en paro.





‘Gracias a la pelota’



De agosto a noviembre del 2005, Maradona condujo un programa de entrevistas y ahí pudo sentarse a platicar consigo mismo: De Diego a Maradona se tituló aquel histórico encuentro en el que el legendario futbolista reveló su última voluntad e incluso dejó indicaciones de qué texto debía ser inscrito en su lápida.



“¿Qué diría si muero? Gracias por haber jugado al futbol porque es el deporte que me dio más alegrías y libertades, como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota. Mi lápida diría 'Gracias a la pelota’”, reveló el Pelusa.