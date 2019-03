Mi mamá está muy bien de salud: Alejandra Guzmán

Contrario a las especulaciones sobre la gravedad del estado de salud de la actriz Silvia Pinal, su hija Alejandra Guzmán compartió que su madre se encuentra estable."Mi mamá está muy bien, entró el sábado a urgencias porque no podía respirar y a veces los artistas no nos cuidamos, mi mamá es muy chambeadora, pero nunca se queja, nunca le duele nada, es igual que yo, y el doctor está a cargo de todo”, comentó la cantante a los medios de comunicación.Afuera del hospital donde se encuentra internada la también empresaria y productora mexicana, "La Guzmán" compartió además el mensaje que su mamá envió a los medios luego de que se enterara de su presencia."Les manda un beso y dice que no hagan escándalo porque estamos en un hospital”.Sin dar detalles sobre el día o la hora en que dejará el nosocomio ubicado en la Ciudad de México, Alejandra dejó en claro que su madre se encuentra estable.Actualmente se transmite una producción sobre la vida y obra de Silvia Pinal, a quien se le considera “La última diva del cine nacional”.Carla Estrada, productora, también visitó en el hospital a la actriz y sostuvo que no había nada de qué preocuparse, pues se trataba sólo de un problema en las vías respiratorias.Recientemente la actriz concluyó su participación en la telenovela “Mi marido tiene más familia”, una producción de Juan Osorio.