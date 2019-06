Mi mayor error fue que Microsoft no sea Android: Bill Gates

El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha confesado que el mayor error que ha cometido al frente de su compañía fue dejar que Google adquiriera Android, la "plataforma estándar de móviles no de Apple".Durante un evento organizado la semana pasada por la empresa de capital de riesgo Village Global, el empresario, que pasa por ser la segunda fortuna del mundo, señaló que "en el mundo del software, particularmente respecto a las plataformas, se trata de mercados donde el ganador lo recibe todo", informa Fox News."Por eso, el mayor error fue la mala gestión que hice y que causó que Microsoft no sea lo que es Android", confesó Gates.En este sentido, aseguró que "Microsoft habría ganado de forma natural", puesto que en el mercado "solo hay espacio para un sistema operativo que no sea Apple", algo que cuesta "400.000 millones de dólares, que habrían sido transferidos de la compañía G [Google] a la compañía M [Microsoft]".Google adquirió Android en 2005 por unos 50 millones de dólares y dos años más tarde anunció el desarrollo de un nuevo sistema operativo para los dispositivos móviles. Para el primer trimestre de 2017, los móviles basados en esta plataforma habían ocupado el 85% del mercado, según la consultora IDC."Si consigues meterte en un mercado así con la mitad o con el 90 por ciento de las aplicaciones, estás en el camino de cerrar un gran negocio. Hay espacio para un único sistema operativo que no sea de Apple pero, ¿cuánto vale eso? 400 mil millones de dólares que serían transferidos de la compañía G (Google) a la compañía M (Microsoft)", explica Gates. Un error que les impidió ser "la compañía", como asegura el cofundador de la empresa.