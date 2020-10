Mi primer disco de desamor: Se inspiró Sam Smith en su corazón roto

Escuchar Nota

"Yo diría que ésta fue la primera vez que me rompieron el corazón. Esa sensación de que se han ido, que no puedes dormir. Una sensación realmente muy mala", reveló.



"Los otros fueron la idea y fue puro amor no correspondido. Me gustaría decir que nos amamos, así que definitivamente lo amaba (a su ex novio)", contó.



La excepcional voz de Sam Smith, así como su gran talento están de regreso., el cual tuvo que retrasar su estreno debido a la pandemia, además de que también tuvo que cambiar de nombre.Este disco es el primero hablar de desamor, así lo reveló el cantante. Aunque los dos discos anteriores del británico In the Lonely Hour y The Thrill of It All contienen canciones que pueden hacernos recordar alguna decepción amorosa, el cantante de 28 años admitió en una entrevista con Zane Lowe, para Apple Music, que su nueva producción habla de desamor.están inspiradas en la última ocasión que le rompieron el corazón.Comparó además las ocasiones anteriores en que tuvo una decepción amorosa con la más reciente.El cantante también mencionó que Love Goes se trata sobre su primera relación amorosa que ha durado más tiempo."Éste álbum trata sobre una determinada relación y es la primera relación que tuve. Todas mis relaciones han sido de cuatro a cinco meses. Me despertó sexualmente, despertó tantas partes de mí", comentó.Finalmente, el ganador de un Oscar habló sobre "Forgive Myself", uno de los primeros temas que escribió para el disco."'Forgive Myself' está casi al final del álbum, pero en realidad la escribí al principio. Y eso es lo más importante, es como, ya no te tengo aquí para hablar. Tengo que aceptar que tal vez yo tampoco fui genial".