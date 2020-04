“Mi relación resultó afectada”: Juan de Dios Pantoja habla sobre infidelidad a su esposa

Escuchar Nota

- Elhace unos días se vio envuelto en una polémica después de quehiciera pública la infidelidad dehacia su esposaEn redes sociales se difundió un video del youtuber con, supuesto amante de Juan de Dios. Después de varios días, Lizbeth Rodríguez publicó un video pidiendo perdón por haber destapado la infidelidad. Pero ahora esquien habla al respecto. Para el programa Hoy, elofreció una entrevista.“Sinceramente mi relación resultó muy afectada, fue algo que atacó fuertemente a mi familia, Es algo que ya pasó y no lo puedo borrar”, dijoEn el aspecto laboral, elcontó que la situación sin duda también lo afectó.“En cuanto a mi carrera también creo que resulto afectada, no me siento igual y siento una incomodidad”, comentó.Y respecto al video que se hizo viral esto dijo.“No es fácil saber que en este momento millones de personas tienen partes íntimas mías en su celular, pero espero lograr controlar esa incomodidad y seguir adelante”, dijoDicho video provocó que varias personas comenzaran a hablar sobre su sexualidad.“Lo único que puedo decir es que estoy seguro de mis gustos y si se puso en duda fue por la gente, yo jamás he dudado de ello. No es fácil asimilar la situación que tengo en las redes sociales”, comentóPor otra parte,también habló al programa matutino sobre la situación y explicó porque tomó la decisión de hacer pública la infidelidad.“Unas personas ya tenían varios videos burlándose de mí, la verdad es que yo no había dicho nada. Básicamente este fotógrafo tiene una relación con su jefe y hay una esposa de por medio. Sí, yo saqué quetenía una relación con”, dijo la youtuber.Cuando le preguntaron sobre, esposa de, dijo que no ha tenido contacto con ella.“A ella yo no la he visto, todo lo que veo es por tuits. Yo pienso que es Pantoja el que está manipulando sus redes, ojalá que esté bien, independientemente si lo va a perdonar o no. A mí me preocupa que no la dejen salir, que no la dejen usar el teléfono”, dijo la youtuber.También mencionó que sabe que Juan de Dios Pantoja es alguien que puede maltratar a las mujeres.“Ya hay antecedentes de quees manipulador, que trata mal a las mujeres”, dijo.Dijo que, en medio de la polémica,la apoyó y planean en un futuro trabajar juntas. “La verdad es que sí queremos hacer algo para televisión y algo para redes”, mencionó la joven.Información por Milenio