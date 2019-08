Mia Khalifa quería hacer películas ‘en secreto’

Londres.- El pasado de Mia Khalifa como actriz de videos pornográficos no es algo de lo que se siente orgullosa.



En su entrevista para el programa de BBC, Hard Talk, la exactriz porno dijo sentirse plena en esta nueva etapa de su vida, luego de dejar la industria pornográfica a finales del año 2014.









A los 21 años, la joven de origen libanés se adentró en el mundo de la pornografía por recomendación de una compañera de clase en la Universidad de Texas, donde estudiaba Licenciatura en Letras, enfocado en Historia y dice que quiso mantenerlo como un secreto, pero su plan no funcionó cuando ganó inmensa popularidad en Estados Unidos y luego en el mundo.



"Después de dejarlo (el porno) mi cuenta de Instagram fue hackeada por simpatizantes de Estado Islámico, que publicaron propaganda por todas partes. Así que Instagram la eliminó y no me hice una cuenta nueva hasta un año después, cuando decidí aceptar mi destino como la infame exestrella porno e intentar cambiar la narrativa", relató.



Khalifa describió ese momento como el primer balde de agua fría sobre su futuro después del porno.



La ahora influencer de 26 años, dice que su nombre siempre estará atado al cine para adultos y que su intención era solo hacerlo por unos meses, pero que no pensó en la popularidad que ganaría y en las oportunidades de miles de dólares que recibió.



Comentó que después de su primera sesión frente a las cámaras, pidió conservar su hiyab, un pañuelo que simboliza modestidad y privacidad en la religión musulmana, pero que los productores le dijeron que lo podía portar, pero a mitad de la escena el hombre con el que compartiría escena, se lo tenía que retirar para elevar el nivel de su video.



"Después de esa escena, todo mi mundo quedó destrozado. La razón por la que pensé que estaba bien que hiciera porno era porque pensé que nadie lo descubriría.



Hay millones de chicas que se graban a sí mismas teniendo sexo y hacen cosas así, y nadie sabe sus nombres. Nadie sabe quiénes son. Nadie las reconoce así. Quería hacerlo como mi pequeño y sucio secreto, pero me explotó en la cara", contó Khalifa.



La actriz dice que asume 100 por ciento su responsabilidad de estar en la industria del porno pero dice que se arrepiente de su ignorancia por no continuar con sus estudios universitarios.



Con información de ABC Noticias