Michael Jackson: ¿Culpable o inocente?

A pesar de su muerte, Michael Jackson continúa como una de las leyendas de la música, y es, para muchos, una las mayores estrellas de todos los tiempos.Pero desde que el documental Leaving Neverland se emitió en la televisión en Estados Unidos y en Reino Unido, se ha cuestionado el legado del artista.El “perturbador” documental sobre Jackson presenta nuevas denuncias de abuso sexual a menores. En la cinta, James Safechuck y Wade Robson aseguran que el cantante abusó de ellos cuando eran niños.Las acusaciones vertidas en el documental sin duda indignaron y perturbaron a muchos. A la gente le sorprendió el nivel de detalle que los dos hombres dieron sobre su relación con Michael Jackson y el supuesto abuso.Paul Blanchard, fundador de la compañía de relaciones públicas Right Angles, dice que es demasiado pronto para decir qué impacto tendrán a largo plazo en el legado del artista las revelaciones que aparecen en el documental.“Este es el Brexit de la música pop. La gente estará cada vez más dividida. Cuanto más tiempo pase, más alienadas y divididas estarán las posturas”, opina el experto.“Aquellos que están empezando a rechazar al cantante, se verán más ratificados en su opinión a lo largo del tiempo, pero quienes piensan que es víctima de un chantaje y que solo están tratando de sacarle dinero, pensarán eso cada vez más”.Los Jackson han negado las acusaciones, pero las denuncias han arrojado una gran nube negra sobre el ídolo pop.“Ven a Michael Jackson como si fuera un cheque en blanco”, fue la respuesta de la familia del cantante ante las acusaciones de abusos.La familia de Michael Jackson ha negado rotundamente las acusaciones y dice que quienes lo denuncian lo único que buscan es hacerse con el dinero y los bienes del cantante.Su sobrino Taj Jackson habló con Newsbeat, de la BBC, y aseguró que, de estar vivo, el cantante estaría “llorando” por escuchar tales cosas.Otros miembros más destacados de la familia, como su madre y su hermana Janet Jackson, no se han prestado a hacer valoraciones de lasdenuncias.También su hija Paris, que desde que se emitió el documental ha mantenido un perfil bajo y no se ha pronunciado al respecto.Hasta que el pasado jueves publicó un tuit en el que le dijo a sus seguidores que estuvieran tranquilos. “Todos se toman mi vida más en serio que yo...Sé que las injusticias son frustrantes y que es fácil agobiarse. Pero reaccionar con una mente fría suele ser más lógico que actuar por rabia y también... uno se siente mejor”.Por otra parte, la firma que defiende el patrimonio de Michael ha demandado a la productora HBO, que emite el documental en Estados Unidos, porque asegura que la cinta infringe una cláusula de no menosprecio de un contrato anterior y le reclama 100 millones de dólares.Dos niños mexicanos habrían sido acosados sexualmente por Michael Jackson entre 1985 y 1986, pero sus casos fueron desechados con rapidez, aparentemente, porque el entonces Presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, iba a otorgarle una distinción al “Rey del Pop”.Esto, según un reporte del expediente que el FBI recopiló sobre el cantante, mismo que le fue suministrado en 1993 por un investigador que planeaba escribir un libro sobre él.El escritor, cuyo nombre no recoge el informe, dijo que fue contactado por la división de Explotación Sexual Infantil del departamento de policía de Los Ángeles; así lo revela el Daily Mail.“Tenía información de que el FBI investigó en 1985 o 1986 las acusaciones contra Michael Jackson por presuntamente acosar sexualmente a dos niños mexicanos.“El agente especial de Los Ángeles que investigó el caso era hispano”, señaló el reporte, pero otro agente a cargo, identificado como “mormón”, “no siguió las acusaciones porque Jackson debía recibir un honor en la Casa Blanca con el Presidente”.Dicho escritor, agrega el reporte, fechado el 28 de diciembre de 1993, buscó indicios por todos los medios, pero no encontró más referencias para proseguir lainvestigación.El expediente del FBI sobre el cantante revela que Jackson habría comprado con su dinero y celebridad el silencio de muchas familias afectadas para impedir investigaciones y cargos criminales.