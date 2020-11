Michael Jordan dona ganancias de ‘The Last Dance’ para banco de alimentos

Escuchar Nota

Estados Unidos.- Michael Jordan donó dos millones de dólares de sus beneficios por la serie documental "The Last Dance" ("El último baile"), disponible en Netflix, a los bancos de alimentos locales de la ciudad de Chicago y de los estados de Carolina del Norte y Carolina del Sur. Con este gesto, el exjugador de baloncesto muestra su compromiso con los damnificados por la pandemia del coronavirus.



Según informa Variety, Jordan se embolsó entre tres y cuatro millones de dólares por su participación en la docuserie que dirige Jason Heir, ganadora del Emmy y que en Estados Unidos emitió ESPN. Con lo cual, el exjugador estaría donando entre la mitad o tres cuartas partes de sus beneficios por la serie de 10 episodios.







"En estos tiempos difíciles y en un año de dificultades imposibles de imaginar debido al covid-19, es más importante que nunca hacer una pausa y dar las gracias", declaró Jordan mediante un comunicado.



"Me enorgullece estar donando las ganancias adicionales de 'El último baile' a Feeding America y a los bancos de alimentos que tiene en las dos Carolinas y Chicago para ayudar a los más desfavorecidos", agregó. Feeding America se pronunció sobre esta donación, agradeciendo el gesto de Jordan, así como también invitando a que más donantes y voluntarios aporten su granito de arena.



Por otro lado, Jordan también anunció previamente su intención de donar más partes de sus beneficios por la serie documental a Friends of the Children, ONG encargada de ayudar a niños en riesgo de exclusión social.