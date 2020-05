Michael Jordan rechazó 100 millones de dólares por aparecer en un evento

Escuchar Nota

“Le traje 100 millones de dólares y él todo lo que tenía que hacer es, además de dar su nombre y decir que le gustaba la marca, aparecer en un acto promocional durante una o dos horas. Y dijo que no”, confesó Falk en una entrevista con The Sports Junkies on 106.7 The Fan.



“Ha tenido tanto éxito que tiene la oportunidad de hacer lo que realmente le apetezca o no hacer las cosas que no quiere. Realmente admiro eso de él. Es muy, muy selectivo con las cosas en las que se involucra”, comentó el agente.



Michael Jordan, ex basquetbolista reconocido por su paso con los Chicago Bulls, actualmente tiene una fortuna de dos mil 100 millones de dólares -de acuerdo a Forbes- yDe acuerdo a David Falk, agente del protagonista del documental de Netflix The Last Dance,Asimismo, Falk señaló que Michael Jordan es alguien que no ‘se mueve’ por el dinero y que siempre decide en qué eventos aparecer.