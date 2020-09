Michael Rosenbaum, ‘Lex Luthor’ en Smallville, revela que tiene cáncer de piel

Escuchar Nota

"Estaba en el patio trasero y suena mi teléfono y escucho un mensaje del centro dermatológico y dijeron: ‘Hola, Michael. ¿Podrías llamarnos cuando puedas?’ Los llamé y me dijeron que tengo cáncer de piel", comentó el actor.

"No había dicho esto antes, así que lo estoy diciendo al aire es algo loco, pero no enloquezcan. Es raro cuando alguien dice cáncer de lo que sea. Me dijeron que no me preocupara, que era muy común y que no tiene mucho riesgo y es por eso que no lo dije antes", explicó.

"El por qué lo menciono ahora es porque si hay alguien que tienen algo que checarse... si vas a que te lo revisen y lo detectan temprano, probablemente estarás bien, en 90% de las veces", mencionó.

, quien interpretó a "Lex Luthor" en la serie Smallville,, aunque asegura que los doctores dijeron que no hay de qué preocuparse.En su podcast "Inside of you", el actor compartió la anécdota sobre cómo fue diagnosticado con la enfermedad, al tiempo que aconsejó a su audiencia sobre la importancia de ir al médico.Al principio, cuenta Rosenbaum,dos semanas antes de la transmisión de su podcast, sin embargo, dijo,El actor aseguró que, ya que se trata de un tumor cancerígeno "común" y de poco riesgo, de acuerdo con su especialista.Por último, aseguró que pese a ser cáncer de piel, no es una persona que pase mucho tiempo debajo del sol, por lo que