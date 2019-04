Bachelet en Saltillo; refuerza compromiso con desaparecidos

Siete meses después de asumir como Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet llegó a México en su primera gira oficial al país, la cual terminará el martes 9 de abril.La expresidenta chilena estará hoy en Saltillo, y cumplirá agenda directamente con los colectivos de familias de personas desaparecidas.En México, tendrá agenda llena en temas migratorios, búsqueda de desaparecidos y atención a las familias de las víctimas.Durante su estancia, la expresidenta chilena tendrá reuniones con grupos de la sociedad civil, con víctimas y familiares, migrantes, funcionarios y con el presidente Andrés Manuel López Obrador.La funcionaria de la ONU busca conocer de primera mano la situación de los derechos humanos en nuestro país.Pero también viene a reforzar el compromiso con una política exterior transformadora en el ámbito multilateral y con pleno respeto a los derechos humanos y para tender alianzas y nuevos vínculos de colaboración para seguir impulsando la agenda nacional en sintonía con la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, la cual debe estar reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024.Organizaciones no gubernamentales (ONG) pusieron sobre la mesa temas como la Guardia Nacional, agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y amenazas a pueblos indígenas y al medio ambiente a partir de los megaproyectos impulsados por los distintos gobiernos, incluido el actual.La expresidenta de Chile se reunió con más de 40 representantes de la sociedad civil durante más de dos horas, tiempo en el que le expresaron las principales preocupaciones a más de 100 días del ascenso de Andrés Manuel López Obrador como presidente.La representante de la ONU reconoció que la vulnerabilidad en que se encuentran defensores y periodistas en México “es una de las principales preocupaciones de su oficina”, ante los asesinatos de 17 defensores y periodistas en lo que va de la administración de López Obrador.Al escuchar a los defensores, Bachelet preguntó sobre la puesta en marcha de comisiones de la verdad y se comprometió a revisar el tema de la creación del mecanismo contra la impunidad, propuesto desde el Examen Periódico Universal (EPU) y por organizaciones de la sociedad civil.Otros de los temas de preocupación de la Alta Comisionada fueron los relacionados con el cuidado del medio ambiente y los pueblos indígenas, sobre los cuales dijo que era necesario “encontrar nuevas fórmulas para que no se trasgredan los derechos de los pueblos indígenas”.Ante expresiones de dirigentes indígenas como María de Jesús Patricio, exaspirante presidencial, quien dijo que los megaproyectos han puesto a los pueblos indígenas “al borde del exterminio”, la expresidenta de Chile subrayó: “Es un gran reto de los gobiernos, no hay respuestas fáciles ante estos graves problemas, pero hay una necesidad de un rumbo más claro, y necesitamos encontrar las mejores soluciones”.Es superviviente de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). En ese periodo vio a su padre ser torturado y muerto. Ella misma fue detenida y desaparecida por el régimen. Esta situación le ha ayudado a “ponerse en los zapatos de las víctimas”, como dijo ella en entrevista con Noticias ONU.Fue secretaria de Salud y de Defensa en su país, antes de llegar a ser presidenta. Defendió los derechos de las mujeres como directora ejecutiva de ONU Mujeres y posteriormente volvió a estar al frente del Gobierno de su país.En agosto del año pasado fue nombrada Alta Comisionada para los Derechos Humanos por la Asamblea General de la ONU, cargo que ocupa desde el pasado 1 de septiembre y que tiene una duración de cuatro años.