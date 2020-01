Michelle Obama gana Grammy por audiolibro de memorias

Escuchar Nota

Los Angeles, California.- La exprimera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, ahora puede agregar un Grammy a su currículum, tras obtener el galardón este domingo al mejor álbum narrado, por el audiolibro de sus memorias Becoming.



Pero no se trata del primer Grammy de la familia: su marido, el expresidente Barack Obama, ya había ganado dos en la misma categoría por sus audiolibros.



Michelle Obama compitió con un variopinto grupo de autores que incluyen a Michael Diamond y Adam Horovitz de los Beastie Boys por Beastie Boys Book y John Waters, el transgresor director y artista conocido por sus películas de culto, por Mr. Know-It-All.



Lanzado a fines de 2018, en Becoming arremetió contra el presidente Donald Trump por cuestionar la ciudadanía de Barack y promover la idea de que nació en un país extranjero.



"Todo aquello (de la partida de nacimiento de Obama) fue una locura llena de mala intención, detrás de la que había intolerancia, fanatismo y mucha xenofobia escondida", escribió.



La primera primera dama negra de Estados Unidos abordó también asuntos delicados de su vida personal, como que sufrió un aborto espontáneo, que sus hijas nacieron por fecundación in vitro y que asistió a varias sesiones de terapia de pareja con el expresidente.