Michelle Obama halagada por su look en ceremonia de Biden

Escuchar Nota

Barack and Michelle Obama are the real definition of Aesthetics. Take a bow Queen.#InaugurationDay pic.twitter.com/t9b5AAT1E4 — Unkul Obi, The Masseur (@Unkul_Obi) January 20, 2021

Michelle Obama ha sido en los años recientes un referente de la moda en Estados Unidos, y en esta ocación no podría ser diferente,La esposa del expresidente Barak Obama llamó la atención visitiendo un power suit de Sergio Hudson, diseñador afroamericano emergente cuyos looks ya había usado en el pasado.La ex primera dama, quien ha sido portada de Vogue, y ampliamente conocida por visibilizar talentos emergentes de Estados Unidos a través de su vestimeta, ya es viral en internet por lo que califican su "poderoso look".Con información de Excélsior