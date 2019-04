Michelle Obama lanza fuertes críticas contra Trump

La exprimera dama Michelle Obama nunca mencionó al presidente Donald Trump por su nombre, pero fueron claras a quién estaban dirigidas sus referencias en una entrevista como parte de la promoción de su libro biográfico Becoming.La esposa de Barack Obama hizo un comparativo con el exmandatario y el actual, quien ha buscado “desaparecer” el legado del demócrata con nuevas órdenes ejecutivas.“Para cualquier persona que tuvo algún problema con Barack Obama, solo pensemos en lo que nos preocupó, nunca hubo acusaciones”, dijo a Stephen Colbert. “Venimos de una familia rota, estamos un poco inquietos… A veces pasas el fin de semana con papá divorciado. Eso se siente divertido, pero luego te enfermas. Eso es lo que está pasando Estados Unidos. Estamos viviendo con papá divorciado”.Luego la exprimera dama habló de su matrimonio con el expresidente Obama y cómo lo han mantenido fuerte después de 27 años juntos, describiéndose como “una familia normal”, incluso viviendo en la Casa Blanca.“Siempre fuimos nosotros mismos, la presidencia no cambia lo que eres, revela quién eres”, agregó. The Independent, el medio en reportar la entrevista, consideró que esa referencia también era una indirecta al actual presidente.No es la primera vez que Michelle critica al presidente Trump, ya que en mayo pasado, en la Cumbre de Mujeres de Estados Unidos, afirmó que seguía reflexionando sobre el resultado de las elecciones presidenciales de 2016 y preguntándose: “¿Cómo permitimos que pasara?”“A la luz de esta última elección, me preocupan las mujeres y cómo pensamos”, dijo en el evento. “¿Qué estaba pasando en nuestras cabezas que permitimos que eso sucediera, sabes?”.