Michelle Renaud, antes de ser famosa, siempre quiso ser madre

"Sin duda empecé a vivir al cien por ciento el día que nació mi bebé, siempre he tenido una vida muy afortunada y he sabido agradecer lo que tengo pero Marcelo me ha venido a demostrar lo que es el amor incondicional, me tiene enamorada, me hace valorar cada día de mi vida y estoy aprendiendo con él, me ha enseñado a ser más paciente, a entender a que todos estamos aprendiendo en esta vida”, detalló la actriz a EL UNIVERSAL.



"La complicación más grande fue cuando me divorcié, tuve que aprender a soltar y aprender a confiar, porque como madre siempre quieres tener el control de todo lo que hace tu hijo y de pronto ahora cada quince días se tiene que ir Marcelo con su papá y tienes que respetar que allá son las reglas del papá, el tiempo del papá y saber que ahora está con él y aunque le marco más de tres veces al día, tienes que aprender a soltar”, confesó.



“Con mi hijo me di cuenta de todas las cosas que mi mamá me enseñó por que hay cosas que ahora hago y las hago por que mi mamá fue así conmigo. Me di cuenta que la educación de mi mamá ahí sigue, a pesar de que ella ya no está; ella sigue estando vigente a través de mi y de lo que le enseñó a mi hijo y que espero que cuando él llegue a formar su familia esa educación continúe transmitiéndose”, expresó.



Desde pequeña,supo que quería dedicarse a la actuación, estar al frente de una cámara o arriba de un escenario y dedicarse al mundo del entretenimiento, pero aun antes de eso,Renaud dice que aunque ahora se habla sobre la importancia de trabajar, ser independiente y no depender de nadie --- cosas que ella comparte y celebra---, para ella convertirse en mamá era aún más importante que una carrera, por ello, cuando en marzo de 2017 llegó a su vida Marcelo, hijo que tuvo con su entonces pareja Josué Alvarado, supo que su pequeño había llegado para complementarla.Renaud dice que si bien para ella el embarazo y el alumbramiento, así como los primero meses de que nació su bebé fueron buenos para ella, lo complicado llegó con su divorcio, donde tuvo que aprender que su pequeño Marcelo tenía dos padres separados, quienes tendrían que dividirse el tiempo que pasarían con él.Ser madre también hizo que Michelle revalorara lo que su mamá hizo por ella y que pese a su fallecimiento ha descubierto que a través de lo que hace por su hijo de treas años, su progenitora sigue vivendo.Este 10 de mayo, Renaud espera pasar este fecha en compañía de su hijo, a quien no ve desde hace más de una semana, pues estos días el pequeño los pasa en casa de su ex, por lo que espera que Marcelo sea su sorpresa que hoy reciba.