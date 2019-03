Michelle Salas manda mensaje a Frida Sofía

Michelle Salas había preferido mantenerse en silencio luego de las fuertes declaraciones de Frida Sofía en su contra; sin embargo, durante su estancia en Monterrey, Nuevo León, la joven modelo fue cuestionada sobre los mensajes que la hija de Alejandra Guzmán ha realizado en su contra, y así respondió:“No tengo ningún comentario porque creo que, pues no sé, no es relevante porque el amor va más allá, y la familia va más allá y no tengo por qué hablar mal de nadie”.Previo a esto aseguró estar feliz y en paz con toda su familia“Yo tengo una familia espectacular, yo amo a mi abuela, a mi bisabuela, y ustedes saben ¿no?, la conexión que yo tengo con mi abuela, con mi bisabuela, con mi mamá, en verdad con toda mi familia”.