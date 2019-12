Michelle Salas presume a su millonario novio 26 años mayor

nuevamente le sonríe al amor, pues luego de su fallida relación con el venezolano Danilo Díaz, la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas ahora tiene un romance con el multimillonario Alan Faena.De acuerdo a la periodista Mandy Fridmann, la modelo de 30 y el dueño de una cadena de hoteles de 56, hicieron clic desde el pasado New York Fashion Week.A pesar de que hasta este momento la feliz pareja no grita su amor a los cuatros vientos, hace unos días fueron captados en pleno romance durante el Art Basel de Miami, donde no tuvieron ningún reparo en darse besos y caricias.Cabe destacar que el yerno de Luis Miguel, quien es mayor que el propio cantante, ha destacado desde los años 90 en el mundo empresarial, pues luego de fundar una marca líder en el mundo de la moda argentina, años después se consolido en la industria hotelera, con una cadena a la que llamó Faena Hotel.