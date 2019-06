Michoacán se endeudaría como medida para saldar año fiscal

Antes de que termine la semana, el gobierno del estado dará a conocer las medidas económicas que se tomarán para hacer frente al déficit de más de cinco mil 200 millones de pesos de la administración estatal y que involucra el pago salarial de maestros y el cierre financiero del año fiscal.En rueda de prensa, el gobernador Silvano Aureoles no descartó que entre las medidas que se tomen se encuentre la solicitud de un empréstito, la solicitud de apoyo al gobierno federal con cargo al adelanto presupuestario de este año o incluso la desaparición de dependencias, como adelantó el titular de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado.Reconoció que su administración ya no cuenta con recursos para cubrir la segunda quincena de junio, sin embargo, dejó en claro que el pago de los más de 32 mil profesores con clave estatal se hará en tiempo y forma.Agregó que está consiente de que no hacerlo, significaría que Michoacán volviera a convulsionarse con manifestaciones magisteriales y toma de vías.Dijo que, en materia de recortes y ajustes, su administración ya ha hecho de todo. “hemos llegado hasta el hueso sólo garantizando que no haya paralización", dijo.Mencionó que en el mejor de los escenarios, lo ideal sería que Michoacán contara con cinco mil millones de pesos para cerrar el 2019, sin embargo, mencionó que con tres mil millones se podría tener un cierre no accidentado, y ya en un escenario crítico, se podría cerrar con dos mil 500 millones.No obstante, sostuvo que antes de cualquier determinación, se esperará a ver si durante los próximos días se concreta la federalización de la nómina.“No hay que descartar el recurrir a un empréstito. Yo estoy cuidando que no sea así porque no quiero contraer más deuda y menos si es para pagar salarios, por eso estoy cuidando la ruta, pero no lo descarto porque tampoco voy a permitir que el estado se nos convulsione”, sostuvo.