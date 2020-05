Mick Jagger vive cuarentena en su castillo en Francia

Escuchar Nota

El músico británico, que adquirió en la década de los 80.el cantante de The Rolling Stones ha pasado sus días sin salir del castillo desde marzo pasado, en donde su vida se rodea de 20 hectáreas entre jardines y vegetación, según reportan algunos medios extranjeros.Dentro de estas instalaciones,en el concierto virtual One World Together at Home, que organizó la Organización Mundial de la Salud.El château de Fourchette, como se hace llamar la propiedad que compró en 1982 por la cantidad de 2.2 millones de euros, perteneció al ministro de finanzas de Luis XVI, el duque de Choiseul. Después, el propio Jagger lo reformó.En otros momentos, el músico utiliza su castillo para recibir visitas de otras personalidades, así como para pasar sus cumpleaños y vacaciones, al mismo tiempo que acude a ver espectáculos aéreos o ferias locales.Su reciente aparición con su guitarra para el programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, fue grabada desde este lugar para hacer donaciones a la organización Save The Children, así como el lanzamiento del tema inédito Living in a Ghost Town, el primero desde su último sencillo en 2012.