Microsoft despide a periodistas para sustituirlos por robots

Inteligencia Artificial

frente a la mano de obra humana más tradicional. Ahora le toca el turno a Microsoft.La firma de Redmond está despidiendo a docenas de periodistas así como trabajadores editoriales que hasta ahora trabajaban en las webs de Microsoft News y MSN. Tal y como cuenta The Verge, estos despidos forman parte de un mayor impulso de Microsoft por la Inteligencia Artificial Según informa la compañía,y estaban contratados como editores para ayudar a elegir las historias que se mostraban en la web.Microsoft ha respondido de forma anticipada a unas más que previsibles críticas por este movimiento. Un portavoz asegura que "al igual que todas las empresas, evaluamos nuestro negocio de forma regular. Esto puede generar una mayor inversión en algunos lugares, yNo obstante, la pandemia sí podría tener algo que ver. Las empresas de medios han visto mermados sus ingresos de forma muy profunda ; empresas de todo el mundo han visto sus ingresos de publicidad caer en picado por la crisis.Esta caída de empleos ha llegado a un plano internacional, ya que al menos en Estados Unidos se han visto afectados 50 empleos y en Reino Unido, 27. Un detalle que hace pensar en la pandemia como su principal motivación es el hecho de que Microsoft haya decidido hacer esto tras estar más de 25 años en el negocio de las noticias.La IA no es algo nuevo ni mucho menos para Microsoft; de un tiempo a esta parte ha estado adaptando parte de su trabajo en News para la Inteligencia Artificial. Desde hace ya unos meses, Microsoft habría estado alentando a sus editores y periodistas a hacer uso de esta tecnología.Y aunque haya sido ahora cuando se han producidoy filtrado, para que esta sugiera fotos y los editores las enlacen a los artículos.El papel de estos editores habría sido seleccionar las principales historias provenientes de una varieda de fuentes para mostrar en sus principales canales de información. No sería raro ver esta actuación emularse en otras empresas, llevándose empleos por el camino en pos de un trabajo más barato en tiempos de crisis por coronavirus.Fuente: El Español