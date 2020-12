Microsoft Flight Simulator, ahora con realidad virtual

Escuchar Nota

México.- Una de las franquicias más antiguas de Microsoft es el Flight Simulator. Este no es un título común: le permite a los usuarios vivir, de la manera más realista posible, la experiencia de pilotar una aeronave. La primera versión data de la década de los 80 y, la anterior, salió a la venta es de 2006. El 18 de agosto llegó a las tiendas una nueva versión la cual, desde hace un par de dias, ya es compatible con dispositivos de realidad virtual.



Microsoft Flight Simulator fue creado para lograr tres objetivos fundamentales y clave: realismo, precisión y autenticidad de vuelo.



Los gráficos hiperrealistas del simulador le han dado a los usuarios la oportunidad de sobrevolar y conocer diversos paisajes y lugares alrededor del globo; al tiempo que disfrutan de condiciones meteorológicas realistas. Por ejemplo: el viento que mece el césped o la lluvia en el parabrisas.



El 22 de diciembre, Xbox anunció una nueva experiencia dentro del simulador: la realidad virtual para Microsoft Flight Simulator ya está disponible. Los usuarios podrán disfrutar de "una experiencia de vuelo virtual más profunda y envolvente que nunca" con sus dispositivos de VR para PC. Encontrarán el contenido en la Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).



El feedback de los jugadores es una herramienta útil: brinda una perspectiva interna sobre el funcionamiento del juego o si les gustaría ver algo extra o contar con nuevas funciones. Agregar realidad virtual al Microsoft Flight Simulator fue el “resultado directo” de los comentarios de la comunidad. Además, Xbox explica que “la comunidad de simuladores de vuelo ha sido muy activa y perspicaz para abordar la configuración del soporte de VR”.



Uno de los objetivos es que esta función sea accesible “para tantos jugadores de realidad virtual como sea posible”. Por lo tanto, esta actualización es gratuita y compatible con una gran variedad de dispositivos. Entre los que se incluyen: la mayoría de los visores Windows Mixed Reality (incluido el HP Reverb G2), Oculus, Valve y HTC.



Quienes deseen tener acceso a la realidad virtual en el simulador, deben asegurarse de descargar la última actualización del Microsoft Flight Simulator.



Esta actualización está disponible a través de las siguientes plataformas: Xbox Game Pass para PC, Windows 10 y Steam. También se puede encontrar en la Microsoft Store (Argentina, Chile, Colombia y México).







Otras mejoras del simulador



Desde hacía 14 años, los fanáticos del simulador de Microsoft no contaban con nuevas versiones del mismo. Gracias a la evolución de la tecnología durante ese tiempo, en 2020 los creadores decidieron agregar un título más a la franquicia: Microsoft Flight Simulator.



Otra de las “razones fundamentales” del por qué el simulador salió este año es la alianza con compañías que les proveen con información del clima en tiempo real en todo el globo además de datos cartográficos.



Algunas de las mejoras visuales del simulador de vuelo de Microsoft son: la representación del clima y la información del mismo en tiempo real; una visión más auténtica y realista de los paisajes del mundo; y una mejor resolución de imagen que permite apreciar los terrenos más clara y definidamente. Estas mejoras se deben, en parte, a técnicas de fotogrametría; un método utilizado para obtener mapas y planos de grandes extensiones de terreno por medio de la fotografía aérea.



Pero esto no es lo único. Otros aspectos mejorados, para beneficio de los pilotos, son: el aterrizaje en agua, el piloto automático, la cabina y las reglas de vuelo instrumental (IFR). Así como el nuevo modo de reglas de vuelo visual nocturno (NVFR) que permite explorar el mundo de día y de noche.