Microsoft garantiza protección de datos en videoconferencias

Ciudad de México.- Ante el aumento en el uso de videoconferencias, la empresa Microsoft informó que las conversaciones virtuales se hacen con toda la privacidad y son seguras.



A través de un comunicado, la empresa precisó que la privacidad y la seguridad son siempre una prioridad y, como tal, forma parte de su compromiso con clientes y aliados, no sólo durante estos momentos, sino siempre.



Detalló cómo la compañía trabaja para mantener la confianza diaria de los usuarios de Microsoft. Explicó que cuenta con controles de privacidad y seguridad para las videoconferencias en Teams, que permiten la gestión de quien participa en las reuniones y quien tiene acceso a la información de esas reuniones.



De esta forma, dijo, el organizador de la llamada decide quien puede unirse a sus reuniones directamente, aunque no pertenezca a su organización, y quien espera que se le permita entrar.



Destacó que se pueden eliminar participantes durante una reunión, designar “presentadores” y “asistentes”, y controlar quienes pueden presentar contenido.



Además, con el acceso de invitado, se pueden agregar otras personas, aunque no sean parte de la organización y aun así mantener el control sobre sus datos.



La opción de moderador permite controlar quien sí y quien no puede publicar contenido, mientras que inteligencia artificial (IA) avanzada monitorea los chats para ayudar a prevenir comportamientos negativos como bullying y acoso, explicó.



La empresa señaló que al comenzar a grabar una reunión, todos los participantes son notificados e, incluso, tienen acceso al aviso de privacidad de Microsoft de forma directa.



Las grabaciones, añadió, sólo están disponibles para las personas invitadas a la reunión, y son almacenadas en un repositorio controlado y protegido con permisos y encriptación.