Microsoft otorga Premio de Doctorado a estudiante del IPN

“Uno de los problemas son las expresiones creativas y matizadas del lenguaje natural que prevalecen en las redes sociales. Por ello, esta investigación se enfoca hacia el desarrollo de técnicas sólidas de procesamiento del lenguaje natural y de aprendizaje profundo”.

La compañía tecnológica multinacional, líder en el mercado de sistemas operativos para computadoras,otorgó el Premio de Doctorado 2020 para América Latina , al estudiante del, por su investigación sobre la interacción delEl secretario de Educación Pública,, ha reconocido que “es inaplazable que las instituciones de educación superior se vinculen con la realidad nacional y, para ello, se ha avanzado en el uso y capacitación de herramientas digitales, de internet y de educación a distancia”.A su vez, el, ha asegurado que el Politécnico Nacional con 84 años de historia, arriba a la Cuarta Revolución Industrial y la Cuarta Transformación del país, como una, con un gran compromiso de conservar los principios que le dieron origen y de transformarse, para asegurar su pertinencia y potenciar sus capacidades, a fin de alcanzar mayores niveles de calidad en sus funciones sustantivas.El estudiante de doctorado del, Segun Taofeek Aroyehun (cuya investigación se titula: Métodos de Aprendizaje Profundo para Minería en Redes Sociales), es uno de los tres alumnos de posgrado de América Latina que han obtenido el máximo galardón de la compañía tecnológica Microsoft (fundada por los científicos Paul Allen y Bill Gates), por sus destacados conocimientos en el campo de la informática.El alumno del IPN afirmó que, que proporciona acceso a una gran cantidad de contenidos generados por los usuarios, pero que al mismo tiempos.Además de la creación depara el usuario final en las redes sociales, el estudiante del IPN, dirigido por el Profesor-Investigador del CIC, Dr. Alexander Gelbukh, trabaja también en la creación de, subrayó que aspira a convertirse en un ejemplo para otros estudiantes de todo el mundo, que buscan hacer grandes cosas en la investigación científica. “Lo más importante es el reconocimiento a la excelencia de nuestra investigación. Me hace sentir orgulloso de mi institución y animará a otros alumnos como yo, a imponerse grandes metas y alcanzarlas”, añadió.Los otros dos estudiantes de América Latina que lograron el premio fueron:(Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina) y(Universidad Federal Fluminense, Brasil). Los ganadores del homólogo de este premio para la región de Europa, Este Medio y África (EMEA) fueron: Lukas Burkhalter (Escuela Politécnica Federal (ETH) Zúrich, Suiza, alma mater de Albert Einstein), Siddharth Swaroop (Universidad de Cambridge, Inglaterra) y Luisa Zintgraf (Universidad de Oxford, Reino Unido).Todos los ganadores de este certamen se hicieron acreedores a un, además de que asistirán, con gastos pagados, a la Cumbre Doctoral de Microsoft, que se efectuará en los laboratorios de investigación de esa empresa y donde tendrán la oportunidad de presentar los avances de sus respectivas investigaciones a los científicos de Microsoft Research y recibir orientación por parte de expertos.El Centro de Investigación en Computación (CIC) del Politécnico es una institución reconocida a nivel internacional por su liderazgo en la investigación y la enseñanza de la informática y la computación. Actualmente ofrece tres posgrados (Maestría en Ciencias de la Computación, Maestría en Ciencias en Ingeniería de Cómputo y el Doctorado en Ciencias de la Computación) reconocidos como programas de competencia internacional, por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad.Cabe señalar que esta. En este laboratorio desarrolla su investigación Segun Taofeek y cuenta actualmente con estudiantes de maestría y doctorado de once países de África, América, Asia y Europa. Gracias a este galardón Segun Taofeek dará una plática especial en el Congreso MICAI 2020, Mexican International Conference on Artificial Intelligence, considerado como el evento más importante en México y América Latina sobre inteligencia artificial.