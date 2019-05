Mid90s: La adolescencia es mejor en patineta

Mid90s (EU-2018) es una extraña y conmovedora cinta coming to age, dirigida por Jonnah Hill, actor conocido por su participación en cintas como Super Cool, El juego de la fortuna y El lobo de Wall Street, entre otras.La historia se desarrolla en Los Ángeles a mediados de los 90, y tiene como protagonista a Stevie (Sunny Suljic), un chico de 13 años que vive con su madre soltera Dabney (Katherine Waterson) y su abusivo hermano Ian (Lucas Hedges, quien participó en cintas como Tres anuncios por un crimen y Manchester frente al mar).Es el verano y es el momento en que Stevie comienza a entrar a la adolescencia; sus gustos comenzarán a transformarse y se alejará de su madre para encontrar su identidad con otros chicos.Él encuentra refugio de la inestabilidad de su madre y de las agresiones de su hermano con un grupo de patinadores (patinetos o skateborders), quienes trabajan en una tienda, aunque en realidad parece que son unos buenos para nada pues nunca se ve a nadie en el establecimiento.Luego de conseguir una patineta a través de su hermano Ian, nuestro protagonista va adentrándose al grupo de manera casual hasta convertirse en parte importante. Stevie conocerá la camaradería y chicas, pero también el alcohol, el cigarro y las drogas.Hill, quien también escribió el guión, es capaz de proyectar la angustia adolescente que se vive en esa época –apoyado por un score hecho por Trent Reznor y Atticus Ross–, al igual que los momentos fraternales y desgarradores que viven los personajes, quienes parecen luchar por encontrar su lugar en el mundo.Si pensamos que el grupo de Stevie funciona como un espejo, podríamos pensar que los entornos familiares de todos los involucrados no son campo fértil para su autoestima y desarrollo.Si bien la cinta contiene un mensaje importante sobre los excesos, Hill se las arregla para que no se sienta como algo moralizante; el director parece decirnos que si bien los excesos son parte del desfogue y la diversión adolescente, también se cometen muchas torpezas innecesarias.Mid90s es un drama sombrío con tintes de comedia, por momentos bastante densa, que nos muestra que, para llegar a la luz al final del tunel, siempre es mejor ir acompañado… y si es en patineta, mejor.