Miembros de la Afais ya entrenan desde casa

Saltillo, Coah.- Los clubes de la Asociación de Futbol Americano Infantil de Saltillo comenzaron con los entrenamientos en casa, tomando las diferentes plataformas digitales para mandar las rutinas a sus jugadores.



Como lo había anunciado Zócalo, varios clubes le dieron a los niños una manera de arrancar con la preparación nuevamente, ante un posible regreso de actividades en junio, dependiendo de lo que digan las autoridades estatales.



Por ello, previendo eso y para no perder condición en los jugadores y porristas, se les envían las rutinas.



Uno de ellos es Steel Ducks, quien mediante videos por WhatsApp les hacen llegar los ejercicios que deben realizar desde sus hogares, sin necesidad de utilizar herramientas o aparatos costosos.



Los videos se mandan en grupos a los padres de familia y éstos se los indicarán a sus hijos; la idea es que los lunes, miércoles y viernes entren en actividad y tomar condición.



Mismo caso de Pumas y Cargadores, ellos hacen transmisiones en vivo en sus páginas de Facebook por las tardes.



De esta forma intentan regresar a los niños a formar su condición y al momento de retornar, esperando no sea en tanto tiempo, no se vean fuera de forma.