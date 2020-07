Mientras cantaba, reo se desploma y fallece en penal

Escuchar Nota

Monterrey, NL.- Tres días después de su ingreso al Cereso No. 2 de Apodaca, un reo fue encontrado muerto en su celda.



Aunque no se revelaron detalles, trascendió que la víctima estaba cantando en una celda cuando repentinamente tuvo un malestar y luego falleció.



El hecho se registra 10 días después de que otro interno murió por una descarga eléctrica, horas después de haber sido internado en el penal No. 1, también en Apodaca.



En ambos casos la Secretaría de Seguridad Pública del Estado no reveló información.



El reo fallecido la noche del jueves fue identificado como Modesto Martínez de la Cruz, de 35 años, quien era originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, pero residía en Escobedo.



Una fuente informó que Martínez de la Cruz fue capturado el lunes, mediante una orden de aprehensión, por los delitos de robo ejecutado con violencia y atentados al pudor.



No se especificó a que hora fue internado en el reclusorio, donde quedó a disposición de un juez de Ejecución de Sanciones Penales del Estado.



Se dijo que Martínez padecía alcoholismo, pero al ser internado no se reportó que presentara síntomas de otra enfermedad.



Trascendió que personal médico acudió a la celda donde estaba Martínez y lo encontraron sin vida.



Alrededor de las 23:55 horas del jueves las autoridades penitenciarias dieron aviso del fallecimiento a la Policía Ministerial.



El informante mencionó que, de acuerdo con la autopsia, el reo murió por neumonía.



El pasado 13 de julio se registró la muerte de Estanislao Aguilera Escamilla, en la celda 27 del Cereso de Apodaca.



El hombre fue detenido a las 12:00 horas de ese día, en Allende, mediante una orden de aprehensión por el delito de robo calificado, y 10 horas después lo reportaron muerto.



La autopsia reveló que falleció por una descarga eléctrica.



Según la versión de un celador y de otros reos, Aguilera supuestamente se acababa de bañar y estaba cambiando un foco cuando se electrocutó.



Ese caso continúa bajo investigación de la Policía Ministerial.