Mientras dormía, muere niña de 2 años al caerle el techo de su casa

El Fuerte, Sinaloa.- Una niña de 2 años murió la madrugada de este lunes luego de que se desplomara el techo de su casa y le cayera encima mientras dormía, en hechos ocurridos en Canutillo, muy cerca del Pueblo Mágico.



Hasta el momento no se han dado a conocer los datos de la víctima, sólo se dijo que se trata de una pequeña de poco más de 2 años de edad, con domicilio en la citada comunidad.



Alrededor de las 2:30 de la mañana de este lunes se desplomó el techo de la casa de adobe en donde dormía la menor junto a sus familiares, siendo la más afectada la niña, por lo que fue llevada a bordo de un automóvil particular hasta el Hospital Rural de El Fuerte.



Al llegar a la clínica los médicos revisaron a la pequeña quien ya no presentaba signos vitales, por lo que se dio aviso a la vice fiscalía de justicia en la zona norte para que inicie una investigación sobre esta muerte.





Con información de Línea Directa