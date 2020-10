Mientras el oro terrestre comienza a agotarse, abunda misteriosamente en el Universo

Escuchar Nota

Cada día en la Tierra queda menos oro para extraer.Y si alguna lección nos dejaron los empeños estériles de los alquimistas durante la Edad Media, es que el oro es imposible de recrear de forma sintética.Sin embargo, distintas observaciones astronómicas en los últimos años han dado cuenta de una cantidad enorme de oro fuera de la Tierra, en el Universo.De hecho,Un informe revelado esta semana señala que la cantidad de oro que hay en el Universo es muy superior al que debería existir según los modelos de medición que han establecido los científicos.El informe, publicado en "The Astrophysical Journal", señala que la principal fuente de oro en el Universo conocida hasta ahora -las colisiones de estrellas de neutrones- no resulta suficiente para explicar la cantidad del metal presente en la Tierra y el espacio.Para Kobayashi, la intención de estos estudios es obtener información más precisa sobre cuál es el verdadero origen de los llamados "metales pesados"."No solo se trata del oro, que hace parte de muchas cosas en nuestras vidas. Sino también del calcio, por ejemplo, que también fue creado a partir de explosión de estrellas", explica.El oro tiene una gran demanda como inversión, es símbolo de estatus y un componente clave en muchos productos electrónicos.Sin embargo,Para formar una sola partícula de oro es necesario formar núcleos atómicos constituidos por 79 protones y 118 neutrones cada uno."Eso significa que se debe hacer una fusión nuclear que va más allá de la capacidad del ser humano. Y aunque sí ocurre en el Universo, no ocurre con mucha frecuencia, y sobre todo, no ocurre cerca",señala la científica.Y ése ha sido hasta ahora el origen aceptado de la presencia del oro en el Universo y en nuestro planeta. Sin embargo, de acuerdo a la investigación de Kobayashi, deben existir otras fuentes que produzcan la llamada "abundancia de oro".Pero entonces, ¿se puede saber cuáles son las otras fuentes?La científica aclara que el modelo creado por su equipo indica que cuando una supernova está a punto de extinguirse, aunque es lo suficientemente masiva como para crear metales pesados, su propio proceso juega en contra de la expulsión de esa producción en el espacio.Lo que sí ha establecido con certeza el equipo de Kobayashi es que aunque las teorías sobre que las colisiones de estrellas de neutrones habrían "creado una lluvia de oro" eran certeras, no eran concluyentes.Este estudio contiene mediciones y datos de más deCon esos datos,Por ejemplo, el modelo que creamos pudo calcular la cantidad de estroncio que produce una colisión de estrella de neutrones, que coincide con las cantidades que tienen los astrónomos actualmente", indicó.Pero el origen de las cantidades existentes de oro sigue siendo un misterio.¿Oro disponible?El modelo creado por el equipo de Kobayashi sirvió precisamente para calcular la cantidad de oro total que existe, aunque sea de manera aproximada:Pero aclara que esto se basa en las mediciones que se pueden hacer sobre el Universo actualmente.Y teniendo en cuenta la futura escasez del oro en la Tierra, su investigación puede abrir el camino para estudiar si es posible acceder al metal preciado que se encuentra en abundancia en el espacio."Es muy dífícil", anticipa la experta. "Porque aunque nuestro Sol, por ejemplo, tiene una cantidad importante de oro, pero lo cierto es que muchas de estas colisiones de estrellas que producen el oro que hay en el espacio están muy lejos de nuestro alcance".