Mientras hacía el Giro de Italia su esposa lo abandona

Davide Cimolai consiguió la semana pasada una victoria en la tercera etapa del Tour de Valonia que le supo como cruzar el primero la línea de meta en los Campos Elíseos. La efusividad del italiano en la celebración parece tener justificación ahora, cuando ha salido a la luz una entrevista con Cycling Weekly en la que confiesa que su mujer le dejó en pleno Giro de Italia, golpe moral del que le ha costado recuperarse."Llevábamos seis años juntos y casados desde octubre. En la segunda jornada de descanso del Giro me dijo que me dejaba por su jefe. No imaginas el esfuerzo que tuve que hacer para llegar a Verona y no tirar la toalla", declara el esprínter del Israel Academy. "Habíamos tenido charlas previas sobre lo que suponía para nuestra relación un trabajo como el mío, pero siempre lo habíamos superado. Sin duda, fue el peor día de mi vida", añade el italiano, que consiguió finalmente terminar el Giro a cinco horas del ganador Richard Carapaz.El velocista también relata con detalle en la entrevista como vivió esa última semana de la primera gran vuelta del año. "Al final las horas en la bicicleta eran lo de menos. Lo más difícil era concentrarse en y descansar por las noches. No llegué a dormir más de tres horas ninguno de esos días" reconoce el ganador de la última edición de la Vuelta a Castilla y León. "Pero fue gratificante a pesar de la dificultad. Conseguí renovar mi contrato con el equipo y fue el primer paso para ver la luz al final del túnel".Todo esto hizo que su victoria en Valonia fuera aún más especial, y así lo quiso reflejar en sus redes sociales. "En esta foto, en esta victoria está todo mi ser. Comenzar a andar en bicicleta después eso me parecía imposible. No sé explicar todo lo que pasé, traté y, sobre todo, sufrí. A mis amigos, les dedico esta victoria con todo mi corazón, porque ustedes estuvieron cerca de mí en este período tan difícil de mi vida", comentó el renacido corredor italiano tras su victoria en su cuenta de Instagram.