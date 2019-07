Migración de EU retiene a familiares de activista en Calexico

Silvia Reséndiz Flores, madre del activista bajacaliforniano León Fierro, y dos hijos menores de edad del mismo luchador social por el agua, fueron retenidas por el servicio migratorio estadunidense ayer por la tarde en Calexico, cuando intentaban cruzar la frontera en plan de compras.Hasta las 8:30 horas de hoy continuaban en los Estados Unidos, algo inusual para una retención migratoria rutinaria que se resuelve en no más de tres horas, dijo esta mañana la organización Mexicali Resiste.El colectivo social, que desde 2017 lucha en Mexicali por la no instalación de la compañía transnacional estadunidense Constellation Brands, informó que Silvia Resendiz fue detenida, incomunicada y vejada por agentes fronterizos en Calexico.Igual trato habrían sufrido los hijos -hombre y mujer- del activista León Fierro Resendiz, quien en mayo del 2018 fue detenido 20 días en Mexicali acusado de homicidio en grado de tentativa cuando se registró una trifulca entre miembros del colectivo y policías del estado y municipales de Mexicali, por la ejecución de una de las obras que realiza la empresa cervecera.Silvia Resendiz, una luchadora social en defensa de los derechos de los trabajadores y de las minorías sociales como gays y lesbianas, exmilitante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) fundado por Rosario Ibarra de Piedra, del que fue candidata suplente al Senado de la República en 1991, fue retenida a las 14:00 horas de ayer con sus dos nietos.León Fierro y otros integrantes de Mexicali Resiste acudieron por la tarde y noche de ayer, y se mantienen hoy en la mañana en el lado mexicano de la antigua garita de Mexicali protestando por la retención de la mujer y los menores, de 13 y nueve años.En un comunicado, esta mañana el colectivo manifestó que Resendiz fue “detenida por luchar contra el despojo y el saqueo de los recursos naturales (…) y apenas la dejaron comunicarse.”El grupo también estima “alarmante” que Silvia Resendiz traía consigo a los hijos de León. “No les han dado ni agua y ni comida a los niños ni a ella”, agrega el comunicado.“La lucha en contra de la trasnacional estadunidense Constellation Brands, ha desatado la represión contra los que se organizan en defensa del agua: campesinos, jóvenes, activistas y distintas organizaciones sociales. La familia de Silvia Reséndiz Flores ha sido blanco de esta represión, ya que en mayo de 2018 su hijo, León Fierro también integrante y vocero de la organización fue detenido durante 20 días.”“Yo no tengo que decir quién es ni qué ha hecho mi mamá, si ella me llevaba en su vientre cuando estaba en la lucha universitaria. Se pueden contar con los dedos de la mano quién tenga más historia de lucha que ella en todo Mexicali.”Silvia Resendiz fue cabeza del grupo feminista Alaíde Foppa, que en la década del 2000 cobró relevancia internacional al encabezar la defensa de la entonces menor (14 años) Paulina Ramírez Jacinto, quien había sido violada y el gobierno panista de Alejandro González Alcocer le impidió por todos los medios que se practicara un aborto, por cuestiones morales.Luego de participar durante años en el Frente Zapatista de Liberación Nacional, Reséndiz emprendió la lucha por el agua en contra de la transnacional cervecera, el gobierno de Baja California y de los diputados del congreso del estado.El 22 de marzo, el también activista José Fierro, uno de los fundadores del Colectivo Mexicali Resiste, pareja de Silvia Reséndiz y padre de León y Sashenka Fierro, falleció luego de participar activamente en la lucha por la defensa del agua, junto con otras agrupaciones de resistencia del estado.