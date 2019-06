Migración domina debate demócrata; elecciones 2020 en EU

La migración, el acceso a armas y el derecho a la salud fueron el foco de las propuestas en el primer debate del Partido Demócrata de Estados Unidos.El exsecretario de Vivienda, Julián Castro, dijo ser el único aspirante que ha presentado un plan de migración integral, que ofrecería un camino a la ciudadanía a quienes no tienen antecedentes penales.El senador Cory Booker afirmó: “desde el primer día dejaremos de violar los derechos del migrante”.“Tenemos que tratar a los migrantes con un proceso civil y no criminal”, declaró.“La separación de familias no ocurre sólo en la frontera, ocurre dentro de nuestras comunidades. Tenemos que acabar con eso”, sostuvo el aspirante que más tiempo habló, según NPR.El texano Beto O’Rourke, afirmó: “Aceptaríamos a Óscar y Valeria (padre e hija fallecidos en el Río Bravo). No vamos a detener a ninguna familia que esté huyendo de los países con más violencia, liberando a los dreamers del temor a ser deportados, no pondríamos a niños en jaulas.A la mitad del encuentro, el presidente Donald Trump tuiteó en mayúsculas la frase: “¡Aburrido!”.En cuanto a la regulación de armas, la senadora Elizabeth Warren y los otros políticos coincidieron en plantear una nueva legislación, así como reducir beneficios a las farmacéuticas, y apoyaron el acceso al aborto.Los políticos que buscan la candidatura de su partido se pronunciaron por garantizar la salud reproductiva y el derecho al aborto.Más de la mitad de los hispanos de la entidad no apoya la reelección del presidente Donald Trump en 2020 y dice que votará por un candidato demócrata, según una encuesta publicada por Telemundo.El debate de Miami continuará hoy con otros 10 candidatos.