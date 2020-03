Migración no atendió a migrantes asegurados

Escuchar Nota

Múzquiz, Coah.- No atiende el Instituto Nacional de Migración la situación en Múzquiz de los 35 migrantes que fueron asegurados en el ejido Morelos de Ciudad Acuña, bajo el argumento de que están saturados en sus bases y por lo tanto los 31 guatemaltecos, 2 ecuatorianos y 2 salvadoreños se estuvieron yendo por su propia cuenta.



El director de Protección Civil, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que personal del Instituto Nacional de Migración recibió la información correspondiente de que la Guardia Nacional y Fuerza Coahuila habían rescatado a los 35 migrantes en la serranía de Múzquiz que colinda con Ciudad Acuña, pero no acudió su personal para apoyarlos a retornar a sus países de origen.



Por lo tanto y porque no se pueden tener a estas personas contra su voluntad en el albergue temporal, se les dio la facilidad de que recibieran dinero que les enviaron sus familiares y los dejaron que siguieran su camino, sin saber hacia dónde se fueron, si regresaron a sus países.



Autoridades informaron que primero se fueron 19 personas del albergue en Palaú que se les asignó en el edificio de Bomberos y Protección Civil, que pasaron los días desde el miércoles 18 de marzo y otros se siguieron yendo.





Sin espacio



Personal del INM aseguró que no tienen espacio para ellos, por lo que fueron liberados y dejados para que siguieran su camino.