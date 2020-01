Migrantes buscan reventar al gobierno de AMLO: Solalinde

Escuchar Nota

Los migrantes que participan actualmente en las caravanas no quieren ir a Estados Unidos, sino que pretenden reventar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aseguró el sacerdote Alejandro Solalinde.Solalinde Guerra, quien durante el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto encabezó caravanas de migrantes condenando los operativos del Instituto Nacional de Migración, dijo que ahora las circunstancias son distintas, aunque “mi postura en defensa de los migrantes no cambiará”.Frente a las caravanas de migrantes que han salido de Honduras y otras que se preparan desde El Salvador, el sacerdote llamó a las autoridades mexicanas a que nadie caiga en la ingenuidad. Indicó que las caravanas no son espontáneas, tienen convocatoria vía internet y hay personas que ofrecen los viajes por dinero.Pidió a la Guardia Nacional que actúe con los protocolos de defensa de derechos humanos, pero también demando a los responsables de las caravanas, que dejen las provocaciones.Señaló que los migrantes saben que, por ahora, el gobierno de Estados Unidos no los dejará pasar y los regresa a México. El gobierno mexicano ya dijo que tampoco permitirá un ingreso desordenado. Si quieren entrar a nuestro país, debe hacerlo de manera ordenada, explicó.y en la política del INM. No se puede mantener la idea de que la política migratoria le apueste más a la seguridad nacional que en la defensa de los derechos humanos de los migrantes, expuso.