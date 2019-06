Migrantes donan órganos en EU, pero no reciben trasplantes

En Estados Unidos los indocumentados que necesitan un trasplante de órganos sufren un martirio, pues por su condición migratoria no son candidatos a recibir trasplantes de ningún tipo.Pese a que los indocumentados pueden donar sus órganos, ellos no son candidatos para recibir ninguno, por lo que literalmente la vida se les escapa y la legislación no les permite recibir la ayuda que necesitan.En entrevista para el medio Univisión , José Antonio Barrera, un padre mexicano de cuatro hijos, y que padece insuficiencia renal hace más de cinco años, está en esta difícil situación: no es candidato para recibir un riñón.El hombre que vive en Brookyln, debe asistir al hospital tres veces por semana para someterse a diálisis, pero gracias a su condición migratoria, no puede recibir un trasplante de órgano.Y es que la legislación actual establece que cualquier persona, sin importar su condición migratoria, puede donar órganos. No obstante, aquellos que no tienen papeles, no tienen esa oportunidad."No soy el único -explica-, hay mucha gente que está en diálisis que no tienen la oportunidad de un trasplante".Algunas personas califican a la ley como indigna. La esposa de José Antonio cree que “es injusto, porque todos somos humanos, pero si necesitamos un trasplante no nos lo pueden dar porque somos inmigrantes”.Ante su situación, José Antonio ha acudido al asambleísta de su área, Felix Ortiz, quien impulsa un proyecto de ley en Albany que cubra en estos casos a los indocumentados.Ortiz, quien ha apoyado propuestas para que no se discrimine a los receptores de órganos, que suman más de nueve mil en el estado de Nueva York, comunicó a Noticias Univision 41: "El proyecto de ley es bien sencillo, es autorizar al Departamento de Servicios Sociales y al Departamento de Salud del estado que añada una enmienda a la ley de salud para que todos aquellos indocumentados que carecen de tratamiento médico, sean cubiertos".El proceso de realizarse las diálisis varias veces semanales significa para José Antonio un sacrificio. Unas veces debe sacar fuerzas para volver al trabajo; otras se tiene que recuperar de los efectos secundarios, como calambres en los pies, o debilidad física.