Migrantes falsifican actas de nacimiento en Tabasco

Los cerca de 80 casos de actas de nacimiento falsas que fueron detectados en el Instituto Nacional Electoral (INE), cuando migrantes intentaron tramitar credenciales de elector en el estado de Tabasco, ya es investigado por las fiscalías General de la República (FGR) y General del Estado (FGT), informó el gobierno estatal.Como parte de las medidas por este suceso, se mejorarán los procedimientos de control interno en las oficinas de registro civil para que no vuelva a ocurrir ese tipo de casos, e incluso se firmará un convenio con el INE para una interrelación con su base biométrica, confirmó el secretario de Gobierno, Marcos Medina Filigrana.Se pretende modernizar el sistema a fin de interconectar las instituciones en todo el estado de Tabasco para que los originarios de algún municipio no vayan hasta Villahermosa para imprimir su acta de nacimiento, sino que lo puedan hacer desde cualquier punto.El funcionario dijo que las actas de nacimiento en Tabasco no tienen fecha de caducidad y son válidas para trámites escolares y en general, a reserva de casos específicos como la obtención de un pasaporte."No sé a quién se le ocurrió en administraciones anteriores que las actas de nacimiento tienen vencimiento; es un error, no tienen caducidad”,