Migrantes mienten, ningún operativo los deja tirados: ‘El Bronco’

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, descartó que el Instituto Nacional de Migración (INM) esté dejando a indocumentados en los alrededores de la Central de Autobuses y aseguró que los migrantes están mintiendo en su intención por permanecer en el país para volver a intentar el cruce de la frontera."Muchos de los migrantes mienten, a veces, con el afán de quedarse y poder seguir con su cruce. Recuerda que van por una necesidad y ellos, evidentemente, en su temor, en su preocupación de poderse quedar y luego continuar con su paso tienen que buscar algunas excusas”, dijo.Sin embargo, expresó, que la autoridad estatal investigó con el Instituto Nacional de Migración y no hay los operativos que mencionan los dejan “tirados” en esta capital."Nosotros también había el rumor ahí de que el gobierno de Tamaulipas estaba mandando a sus migrantes que tenía a Nuevo León, eso tampoco es cierto, no hay tal cosa”, afirmó.Destacó que muchos de los migrantes llegan y luego dicen que han sido regresados y probablemente eso confunde a la gente."Lo que nosotros queremos es no polemizar. En el caso de los migrantes vamos a actuar con cautela con previsión respetando sus derechos humanos. No permitir que se queden a generar un conflicto que luego la propia sociedad nos va a reclamar”, resaltó.Añadió que este miércoles tiene cita con Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y con el nuevo Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para abordar esos temas con ellos.Mencionó que en Nuevo León a todos los migrantes se les lleva a los albergues y aclaró que la policía no los está deteniendo."La policía no está deteniendo migrantes, está asegurando migrantes y poniéndolos a disposición de Migración y ellos sabrán qué hacer con ellos, nosotros vamos a ayudar, pero en el caso de la Central (de Autobuses) yo me quedé también preocupado, investigamos, hablamos con la gente de Migración, hablamos con las autoridades, inclusive aduanales que tienen que ver en estos temas, y no tienen ellos información de que hayan traído gente a Monterrey”, puntualizó.