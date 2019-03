Migrantes ‘saltan’ muro en Tijuana y cruzan a EU

Un grupo de migrantes centroamericanos volvieron a cruzar ilegalmente a Estados Unidos por la frontera con Tijuana, Baja California, pero ahora lo hicieron escalando el muro.​En un video grabado por los mismos migrantes se observa que al menos 15 personas intentan cruzar a Estados Unidos e incluso se aprecia que dos lo logran.Una autoridad, bajo anonimato, explicó que “todo está orquestado. Alguien les explica qué hacer una vez que logren cruzar. Sabemos que no tienen miedo en ser detenidos pues en ese momento piden asilo y su estatus cambia para no ser deportados”.Detalló que cree que podrían ser organismos no gubernamentales dedicados a la defensa de migrantes o el grupo estadounidense Antifa.El jueves de la semana pasada, en esa misma área se dio un cruce masivo de centroamericanos, a quienes capturaron después de varias horas.Por eso al día siguiente comenzaron a soldar placas de acero en la parte inferior del muro para evitar que rompieran la malla y cruzaran.