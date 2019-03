Migrantes viajan enfermos por carecer de dinero

El migrante procedente del Estado de México, Salvador Pineda, señaló que algunos migrantes viajan enfermos, porque no tienen dinero para pagar la consulta y los medicamentos.Entrevistado en el Centro Histórico de esta frontera de Sonora, expresó que "pues hay gente que se viene enferma, porque a veces no tenemos ni para comer, menos para ir con el doctor y pagar las medicinas".Expuso que, en ese sentido, recibió apoyo de la Casa del Migrante "La Divina Providencia", donde los encargados les preguntaron a quienes fueron a comer y dormir, si alguien tenía un problema de salud."Nomás por eso se pueden atender, porque les ayudan, pero no hay otra manera, no hay manera. La gente no trae dinero", expresó Salvador.Indicó que desea llegar a Estados Unidos, en particular el norte del estado de California, donde tiene unos familiares que están a cargo de un rancho y ellos le prometieron trabajo en cuanto llegue.Dijo que en su lugar de origen sí hay empleo, por las fábricas, además de que tienen cerca la Ciudad de México, sólo que está muy apretada la ciudad, de tanta gente, por eso decidió viajar a los Estados Unidos.Apenas el lunes pasado, la Patrulla Fronteriza en Arizona informó que el fin de semana en el río Colorado arrestó a casi 750 migrantes, la mayoría guatemaltecos y agrupados en familias, y 137 de ellos requirieron atención médica.De los grupos familiares, expuso, aproximadamente el 87 por ciento son guatemaltecos y el resto de México, Honduras, El Salvador y Ecuador, y caminaron a través de las barreras de vehículos del río Colorado cerca de Yuma y se entregaron a los agentes.Los patrulleros proporcionaron tratamiento médico a 137 extranjeros indocumentados, ya sea a través de agentes certificados médicamente, contratando personal médico en las estaciones o transportando a los individuos a hospitales locales, dijo.Algunas de las dolencias médicas incluyeron complicaciones del embarazo, laceraciones, ampollas, problemas respiratorios, varicela, piojos y sarna, refirió