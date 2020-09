Migraron de SLP a Monterrey y los mató la policía

Escuchar Nota

no pudo sostener económicamente más a su esposa,porque el Covid-19 acabó con los turistas que viajan a diario al barriopara conocer el famoso sótano donde él es guía, por eso se fue con sus hermanos, a buscar trabajo como albañil el pasado lunes 14 de septiembre.Sin embargo, el sábado 26 de septiembre, policías de lalo mataron por la espalda y dejaron en estado grave a sus hermanos, a quienes también dispararon por detrás. En la refriega también murióHoy el velorio se realiza en la casa donde vive la familia Santiago Margarito, en una ladera de impresionantes paisajes, en plena Sierra Madre Oriental y la respuesta de la esposa y de los hermanos dedesprovista de muebles tenía un balazo en la espalda y sus hermanos, graves en el Hospital Universitario también tienen impactos de bala en el dorso.El sábado, Gregorio y sus hermanos, así como Claudio estaban bebiendo cerveza en una casa en construcción donde se quedaban a dormir y que ellos mismos edificaban, en el sector conocido como Villas de Cristal.Los deudos de Gregorio no saben cómo estuvieron los hechos y ninguna autoridad les brindó una explicación o una condolencia, sólo saben que agentes deal lugar y después de unos minutos, comenzaron a escucharse balazos.Los medios de comunicación dese habrían resistido a una revisión de la. Ahora la Secretaría de Seguridad Pública del Estado en Nuevo León investigará los hechos., pues ya había hermanos de ellos en aquella ciudad laborando y los invitaron a probar suerte en esa ciudad. "Debido a lo de la pandemia que vino a amolar a todos tuvo que migrar porque aquí ya no había dónde trabajar", relató. Hasta antes de la pandemia, su sustento provenía de guiar turistas o de la paga por trabajar en terrenos de particulares.Leticia, esposa de Gregorio no sólo perdió al hombre que quería, sino que se quedó sola con su hija."El sábado nos dijeron que hubo una balacera allá en, mi esposo falleció en el lugar y también un señor de allá abajo, -un vecino de allá, mis dos cuñados están muy graves allá... yo simplemente pido que se haga justicia, que busquen a los responsables y que nos ayuden a nosotras que nos quedamos solas con nuestras hijas", narró Leticia.La esposa de la otra víctima mortal se queda con una niña de tres años de edad.