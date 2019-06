Miguel Barbosa se declara ganador en Puebla

Luis Miguel Barbosa, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, se declaró ganador de la elección en Puebla y llamó a sus contrincantes a dialogar por el bien del estado."El triunfo de la coalición es fruto de la voluntad ciudadana por la cuarta transformación. La coalición Juntos Haremos Historia y su candidato saludan al presidente Andrés Manuel Lopez Obrador", dijo en conferencia de prensa.En conferencia de prensa, Barbosa indicó que todas las encuestas de salida le dan 50 por ciento de los votos a favor, aunque señaló que no son resultados oficiales.Adelantó que su gobierno será cercano a la sociedad y llamó a sus contrincantes, Enrique Cárdenas y Alberto Jiménez, a sentarse a diálogar por el bien de Puebla."Desde el primer día de gobernador trabajaré por la reconciliación, reconciliación para la paz, para el bienestar (...) Pronto convocaré a todas las fuerzas políticas para establecer un diálogo."Quiero desde aquí enviar un salud a Enrique Cárdenas y al candidato del PRI (Alberto Jiménez), quiero mandarles un mensaje para poder sentarnos a dialogar", dijo.Barbosa añadió que instalará la cuarta transformación en Puebla y dijo que su triunfo es resultado del movimiento encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que le dedicó su victoria.En tanto, la dirigente nacional de Morena, Yeidckol Polvensky, señaló que Barbosa ganó con 50 por ciento de los votos."Barbosa será gobernador de todos los poblanos y con los otros candidatos, nosotros haremos nuestra tarea para que no sea una relación personal, sino institucional, estaremos como partidos hablando con dirigencias nacionales para que se pueda hacer esta reunión", indicó en entrevista para MILENIO Televisión.Respecto a los resultados de los otros estados donde hubo elección, dijo que aún no tiene datos, pero que ofrecerá una conferencia de prensa más tarde para darlos a conocer.