Miguel Barbosa toma control de colegios privados

El gobernador de Puebla,, de todos los niveles, en la entidad. L, aprobada fast track, establece políticas más duras a, como la retención de documentos y la negativa de brindar educación.La norma ha generado rechazo por parte de instituciones y asociaciones del ramo, además de partidos políticos, que anunciaron un combate jurídico contra la ley aprobada por el pasado 15 de mayo por la mayoría de los diputados de, sin previo análisis o sin tomar la opinión de universidades ni escuelas privadas.El rector de la Universidad Anáhuac,, dijo que tanto elanalizan las acciones a seguir, pues acudieron a proponer, pero no fueron escuchados., rector de la Universidad de las Américas Puebla, consideró que la nueva ley es unPartidos como el PRI y el PAN en la entidad advirtieron que llevarán a la Corte la impugnación a la ley.Dentro de los 155 artículos que incluye esta normativa, está el 105, que establece que losaunque la norma no especifica con claridad qué representa este hecho. Se buscó a las autoridades de la Secretaría de Educación de Puebla para conocer su opinión al respecto, pero no hubo respuesta.Y es que Barbosa ha argumentado que la ley defiende la educación, pues éstaAdemás,que podrán ser autorizados por la SEP cuando un padre de familia lo solicite.Aplica sanciones desde los 440 mil pesos y hasta los 870 mil si las escuelas privadas reinciden.La Federación para la Defensa de Escuelas Particulares analiza promover un, expresó el coordinador jurídico, Jesús González, quien agregó que el plazo para ejecutar esta acción vence el 30 de junio, ya que los tribunales aún permanecen cerrados.Mediante un decreto, el gobernador Miguel Barbosa frenó la reanudación de la industria automotriz y de la construcción, toda vez que no hay condiciones para que lo hagan el 1 de junio, debido a la pandemia del Covid-19.