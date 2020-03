Miguel Bosé advierte a México ‘lo peor está por llegar’

Escuchar Nota

"Lo peor está aún por llegar", expresó Miguel Bosé sobre la pandemia del coronavirus en México; el intérprete de "Si tú no vuelves", hizo un llamado de alerta y apoyo ante la crisis sanitaria que se vive a nivel global.



"El dolor y la frustración que siento viendo esto y sabiendo todo lo que hay detrás, desde el sufrimiento de las familias hasta el esfuerzo solidario de los profesionales del orden público y hospitalario, me indigna de tal manera que lo único que deseo es ver el fin de tanto pesar. El gobierno del país no da la talla, pero eso ya lo sabíamos. Aquí en México el ataque apenas está empezando. Lo peor está aún por llegar. Estoy con todos y cada uno de vosotros. Fuerza y aguante. Os quiero".



A través de, el cantante hizo un llamado de alerta y apoyo ante la crisis sanitaria porque se vive a nivel globalEl artista compartió a través de su Instagram unas imágenes en donde se pueden observar lugares de España sin personas, completamente vacíos como resultado del llamado a la población para que no salgan de sus hogares y así contener el contagio del COVID-19.Bosé acompañó las desoladoras imágenes con el siguiente mensaje:El cantante español aseguró que en México el ataque apenas está por empezar y pidió a sus seguidores cuidarse, tener fuerza y aguante, también agregó el hashtag "yo me quedo en casa", esto para recordarle a la gente no salir y evitar que los contagios aumenten.Entre los comentarios de la publicación se podía leer a sus fans apoyando la causa, escribiendo mensajes de aliento como "Fuerza España", "Pronto saldremos de esta", "Juntos somos más fuertes", entre otras palabras de apoyo.Hace unos días, la actriz Lucía Bosé, madre del cantante, falleció, por lo que Miguel compartió un emotivo video en el que aparece junto con su madre en el Museo Frida Kahlo y también se les puede observar en algunos soundchecks y conciertos del artista.El video viene acompañado del hashtag "mami", "con un corazón azul" y de fondo se puede escuchar la canción "Te amaré", tema compuesto por Bosé y Juan Carlos Calderón, lanzado en 1980 siendo parte de su cuarto álbum titulado "Miguel".