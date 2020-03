Miguel Bosé denuncia que el gobierno no da la talla en la lucha conta el Covid-19

Escuchar Nota













Desde que estalló la crisis del coronavirus en todo el mundo, algunas personalidades conocidas han utilizado su influencia en las redes sociales para concienciar a la ciudadanía de los peligros de una propagación masiva.Miguel Bosé se ha unido al grupo de celebridades "indignados" con la acción del Gobierno de España frente a la pandemia. "El dolor y la frustración que siento viendo esto y sabiendo todo lo que hay detrás, desde el sufrimiento de las familias hasta el esfuerzo solidario de los profesionales del orden público y hospitalario, me indigna de tal manera que lo único que deseo es ver el fin de tanto pesar. El gobierno del país no da la talla, pero eso ya lo sabíamos. Aquí en México el ataque apenas está empezando. Lo peor está aún por llegar. Estoy con todos y cada uno de vosotros. Fuerza y aguante. Os quiero", ha escrito el cantante a través de su perfil en Instagram junto a una imagen de la Gran Vía de Madrid completamente vacía.La madre del cantante acaba de morir por complicaciones con el coronavirus y él le dedicó un homenaje con la canción Te Amaré.Muchos han sido los famosos y figuras relevantes en el ámbito del deporte y cultura que han utilizado su influencia para arremeter contra el gobierno de Pedro Sánchez. Así, esta misma tarde el cantante Willy Bárcenas ha denunciado esta mañana la situación en las cárceles a causa de la pandemia de coronavirus y, en concreto la de Soto del Real, en la que se encuentra su padre -el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas- cumpliendo condena, donde asegura que «no tienen mascarillas, ni guantes, ni geles, solo se les proporcionan papel higiénico para limpiar las celdas. El Gobierno se está jugando la vida de los más de 50.000 presos en España por su inacción y abandono a este colectivo».