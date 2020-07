Miguel Bosé: funeral privado para su madre

Escuchar Nota

España.- Este viernes a mediodía, en la exclusiva urbanización de Somosaguas donde Miguel Bosé tiene su casa se celebró una misa homenaje por la memoria de su madre Lucía Bosé. A la celebración estaban invitados amigos y familiares que había convocado directamente el cantante. Una ceremonia que ha oficiado el mediático sacerdote, Carlos Fuentes, amigo de Bosé y que era una manera de despedir a la matriarca del clan de forma oficial y discreta alejada del foco mediático, algo imprescindible para Miguel.



Lucia Bosé fallecía el pasado 23 de marzo, en plena pandemia, algo que hizo imposible una despedida multitudinaria y más tratándose de un personaje tan querido como ella. Tras el emotivo homenaje se sirvió un cóctel para todos los asistentes. Pero no toda la familia ha podido estar unida en este momento tal especial. El cantante vetó la presencia de su sobrino Olfo Bosé, hijo de su hermana Lucía Dominguín, a la que pedía expresamente que este no asistiera.



«Han pasado siete años desde que cometí un error. Parece que soy una especie de Judas. Yo solo quería despedirme de mi abuela y de toda mi familia, pero mi tío no me ha dejado», relata apenado al otro lado del teléfono Olfo a este periódico. Tampoco han podido asistir su madre Lucía ni su tía Paola, que, sí estaban invitadas, y a las que Olfo se ofreció a trasladar en coche desde Valencia, ciudad donde residen ambas habitualmente. Lamentablemente y debido a un fallo mecánico en el coche ninguna de las dos ha podido llegar a tiempo a la ceremonia en casa de su hermano. Tampoco han podido estar sus primos hermanos, Nicolás Coronado y Alma Villalta, que también estaban invitados, pero por motivos laborables no han podido asistir. Por lo que al final la familia de sangre ha quedado casi reducida solo al cantante.



Hinduismo balinés



Olfo explica que su madre se ha molestado con esta reacción de su tío, que ha justificado su decisión argumentando también que su sobrino no practica la religión católica. Y es que el joven decidió hace tiempo, convertirse al hinduismo balinés durante uno de sus viajes a Asia. Esa forma de ser tan especial y solidaria de ser de Olfo le llevará el próximo 1 de agosto a emprender un nuevo reto; dar la vuelta al mundo en 80 bicicletas. Un proyecto solidario en solitario. Arrancará en Burgos y pasará por Finisterre, Finlandia, Grecia, Egipto, África. Una aventura que irá contando a través de su canal de YouTube y sus redes sociales. El nieto de Lucia Bosé ayudará a la ONG ELA España, que apoya a los enfermos de esclerosis lateral amiotrofia. A raíz de esta iniciativa ha sido nombrado por la ONG embajador honorífico.