Miguel Bosé se disculpa con Michelle Bachelet

El cantante español Miguel Bosé publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para disculparse por el comentario que hizo acerca de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.Durante su participación en el concierto Venezuela Aid Live, Bosé dijo a la ex presidenta chilena:"Michelle Bachelet, ven aquí, mueve tus nalgas y haz valer la autoridad que tienes, porque si no, para esto no sirves. ¡Fuera!".Ante el revuelo que causó su mensaje, el intérprete de Amante Bandido compartió un comunicado a través de su red social."Siento muchísimo el malestar que provocaron mis palabras hacia la señora Michelle Bachelet", indicó Bosé al inicio de su mensaje, dirigido "a mi querido pueblo chileno y todo el mundo"."Desde aquí le pido perdón por el tono ofensivo hacia su persona. En el calor del momento y ante la rabia de ver lo que sucede en Venezuela me pasé y le pido mil disculpas", añadió el cantante.Sostuvo su posicionamiento respecto de la falta de posicionamiento ante la crisis humanitaria que se vive en la nación sudamericana. "Es momento en el que la señora Bachelet en su calidad de Alta Comisionada de los DD.HH. en la ONU así como cualquier persona en una posición de poder, debe levantar la voz y dejar clara la situación del pueblo de Venezuela y de los crímenes cometidos por el régimen de Maduro".Al final de su mensaje, Bosé volvió a disculparse con Bachelet y aprovechó para preguntar: ¿Cuánto tiempo más ha de esperar Venezuela para que la máxima autoridad del planeta en Derechos Humanos levante la voz en nombre de tantas víctimas?".Bosé ha manifestado en varias ocasiones su repudio al régimen de Nicolás Maduro y se mostró bastante activo en Instagram para promover el concierto Venezuela Aid Live."Hoy fue un día histórico. Un día de música y de palabras sentidas y contundentes. Pero mañana será EL DÍA DECISIVO que marcará el futuro de Venezuela. Mañana Día de la llegada de la #ayudahumanitaria Todos con Venezuela libre!", escribió el cantante tras el concierto.En una imagen previa posó junto a la intérprete mexicana Paulina Rubio, quien también formó parte del show.Vida y carreraEn la red social Bosé comparte momentos de su carrera musical y también de su vida cotidiana. Hace algunas semanas sorprendió al publicar fotografías junto a sus hijos, algo raro para él.También informó que se integrará al programa Pequeños Gigantes.