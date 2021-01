Miguel Bosé y Paty Navidad no son los únicos; famosos incrédulos de la pandemia

Escuchar Nota

"Si nos quieren vacunar a todos, sospecho que hay algo detrás y empiezo a pensar que hay algo dictatorial detrás. No somos conspiranoicos, somos gente que, a pesar de determinada información, hemos creado un criterio y hemos decidido no vacunarnos", manifestó el artista en redes sociales.

"Mientras la gente siga infectada de miedo, agachando la cabeza sin quitarse el bozal, obedeciendo sin pensar ni cuestionar, continuará este experimento maquiavélico-dictatorial, donde juegan y se divierten a costa de nuestra salud, vida y libertad", tuiteó Navidad el 18 de diciembre.

"Prefieren dejar que el miedo controle a la gente y que los ricos se hagan más ricos y los pobres más pobres", decía en un video publicado en Instagram, ya eliminado.

Entre los primeros médicos en obtener la vacuna contra la Covid-19, hubo quien lloró porque sintió esperanza. En el caso del cantante, si derramara alguna lágrima tras ser inyectado, probablemente sería de furia.Además de los contagios, en la pandemia se han multiplicado las teorías conspiratorias y los que dudan de la veracidad de la enfermedad, como es el caso de varios artistas, incluido el intérprete de "Amante Bandido".En los perfiles del español se añadieron advertencias para sus seguidores por compartir información potencialmente falsa, mientras el hombre que antes alertaba deconvocaba a congregaciones sin cubrebocas en su país natal, como la del 16 de agosto, a la que no asistió.En México,es tendencia en redes sociales a menudo, pues su nombre se ha convertido en sinónimo de desinformación por teorías conspiratorias, que incluyen los riesgos de las redes 5G.La actriz ha asegurado que la situación es un golpe de Estado mundial a través de un montaje orquestado por la Organización Mundial de la Salud, donde existe una forma de control en los registros que piden aerolíneas.El miedo a la red 5G, a la que acusan de esparcir radiación y provocar enfermedades, también ha impactado en famosos comon, quien hasta compartió un video donde chinos tiraban un poste. John Cusack y Keri Hilson piensan de manera similar.En marzo, cuando iniciaba la emergencia sanitaria, la estrella de Ant-Man,, cuestionó la importancia del distanciamiento social, pues dijo que eso iba en contra de su libertad.La actriz compartió que había llevado a sus hijos a un campamento y minimizó el riesgo al decir que era sólo gripa, pero días después emitió una disculpa.no ha negado al coronavirus, pero sí causó polémica en julio cuando aseguró que la vacuna estaba lista y sólo seguía sin ser lanzada por egoísmo.Mientras el llamado del año fue permanecer aislados, hubo famosos que decidieron seguir adelante con fiestas y conciertos sin importar las aglomeraciones.El 3 de octubre, el actorcelebró su boda en Mexicali, Baja California, la cual provocó 100 contagios de Covid-19, de acuerdo al Secretario de Salud de la entidad, Alonso Pérez Rico.Medios locales reportaron 300 invitados, pero el actor, también asistente, dijo a Grupo REFORMA que fueron menos de 200 y aseguró que en la fiesta se cumplieron con medidas sanitarias como el uso de cubrebocas y vasos personalizados.Para cerrar el mes, también Ninel Conde intentó celebrar su boda con Larry Ramos sin importarle la pandemia, las demandas por fraude que acarrea su pareja ni los pleitos con su ex, Giovanni Medina, por la custodia de su hijo.provocó un caos en el Museo Casa de la Bola el 28 de octubre, pues a pesar de haber montado todo para su enlace matrimonial, autoridades locales impidieron la fiesta.La cantante optó por trasladarse a un fraccionamiento en Atizapán de Zaragoza, donde finalmente recibió a los invitados, aunque se rumorea que no hubo un enlace oficial.Las críticas no se quedaron sólo en México, ya que mientras el coronavirus recrudece en España,l provocó un escándalo por sus conciertos navideños, planeados para celebrar 60 años de carrera.El artista dio dos shows en el. El primero, del 19 de diciembre, convocó casi a cinco mil fans y, ante la crítica, los organizadores defendieron la presentación al señalar que sólo tuvieron un aforo del 25 por ciento cuando el permitido era de 40.